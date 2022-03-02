American Express приостановила сотрудничество с партнерами в России

"У нас небольшие деловые связи в России, они включают одного партнера, выпускающего карты, и еще нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей. С самого начала этого кризиса мы следовали санкциям США и международных партнеров, что привело к тому, что мы приостановили сотрудничество с банками-партнерами в России, и продолжим следовать всем соответствующим законам по мере развития ситуации", - указывается в заявлении.

Ранее глава Mastercard Майкл Мибах заявил, что американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе "многим финансовым институтам" из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией вокруг Украины. Американская транснациональная компания Visa , владеющая одноименной платежной системой, в свою очередь заявила , что принимает меры для обеспечения исполнения рестрикций в связи с ситуацией на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.