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15 часов назад

American Express прекратила сотрудничество с российскими банками

Лера Букина

Американская финансовая компания American Express приняла решение прекратить сотрудничество с попавшими под санкции российскими банками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

American Express приостановила сотрудничество с партнерами в России
Фото: ReutersReuters

«С самого начала этого кризиса мы действовали в соответствии с американскими и международными санкциям, что привело к прекращению отношений с банками-партнерами в России, которые попали под влияние (санкции — ред.), и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации», — отмечается в сообщении.

24 февраля в России было принято решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых рестрикциях. Под блокирующие санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк и банк «Россия». В пятницу, 25 февраля, ЦБ сообщил, что карты попавших под «блокирующие» санкции российских банков нельзя использовать в Apple Pay и Google Pay.

Компании,Акционерный банк "Россия",Новикомбанк,Совкомбанк,ФК Открытие,Банк ВТБ,Промсвязьбанк,Google,Apple,
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