American Express приостановила сотрудничество с партнерами в России

«С самого начала этого кризиса мы действовали в соответствии с американскими и международными санкциям, что привело к прекращению отношений с банками-партнерами в России, которые попали под влияние (санкции — ред.), и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации», — отмечается в сообщении.