American Express приостановила сотрудничество с партнерами в России

Американская финансовая компания American Express приняла решение прекратить сотрудничество с попавшими под санкции российскими банками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.
«С самого начала этого кризиса мы действовали в соответствии с американскими и международными санкциям, что привело к прекращению отношений с банками-партнерами в России, которые попали под влияние (санкции — ред.), и мы будем продолжать соблюдать все соответствующие законы по мере развития ситуации», — отмечается в сообщении.
24 февраля в России было принято решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых рестрикциях. Под блокирующие санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк и банк «Россия». В пятницу, 25 февраля, ЦБ сообщил, что карты попавших под «блокирующие» санкции российских банков нельзя использовать в Apple Pay и Google Pay.