Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки», - говорится в сообщении.

Сбербанк подчеркнул, что его дочерние банки обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. При этом кредитная организация отметила, что активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам.

США, Евросоюз и Великобритания в связи с военной операцией России на Украине ввели санкции в отношении Сбербанка.