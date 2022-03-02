Россиян оставили без люксовой одежды

Некоторые западные продавцы люксовой одежды перестали доставлять заказы российским покупателям. Другие предупреждают о проблемах с доставкой в Россию в связи с текущими событиями из-за спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Зайдя на сайты Yoox, Net-a-Porter и Mr. Porter, можно увидеть надпись «ввиду сложившейся ситуации мы не можем обработать новые заказы для Вашей страны. Выполнение всех заказов приостановлено до дальнейшего уведомления».

На сайтах Matchesfashion и Mytheresa отображается надпись «мы сейчас не можем доставить никакие заказы в Россию». А сайт Farfetch не исключил проблем с доставкой заказов в РФ и возвратами товаров.

Ранее Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией союза. Росавиция, в свою очередь, приняла зеркальный ответ в отношении европейских перевозчиков, что затрудняет логистику поставок.