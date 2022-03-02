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13 часов назад

Магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве

Лера Букина

Российский ритейлер re:Store американской компании Apple, производящей iPhone, закрыл 2 марта свои магазины в Москве, однако компания не сделала никаких официальных заявлений по данному вопросу. Об этом сообщают корреспонденты РИА Новости.

Несколько граждан находились возле дверей магазина на улице Пречистенка, однако он так и не открылся.

«Неделю назад решила купить новый iPhone, но что-то все тянула, теперь вот и не куплю», - заявила одна из ожидавших открытия.

Технику Apple также не продают в магазине М.Видео в ТЦ «Европейский». Вместе с тем в магазине этой же сети у метро «Преображенская площадь», где эта же продукция тоже отсутствует, продавцы сообщили о скором ее появлении.

Apple и Nike закрыли продажи на официальных сайтах в России

Ранее во вторник, 1 марта, американская компания Apple приостановила продажи своей техники в России. В этот же день Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России. На всех товарах в графе «Доставка» отображается «в настоящее время недоступно».

24 февраля в России было принято решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых рестрикциях. Как заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, страны Евросоюза намерены начать «тотальную экономическую войну» против России. До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций Евросоюза затронет 70% рынка банковских услуг России.

Компании,Видео,М.Видео,Еврокомиссия,Apple,ЕС,
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