Магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве

Российский ритейлер re:Store американской компании Apple, производящей iPhone, закрыл 2 марта свои магазины в Москве, однако компания не сделала никаких официальных заявлений по данному вопросу. Об этом сообщают корреспонденты РИА Новости.

Несколько граждан находились возле дверей магазина на улице Пречистенка, однако он так и не открылся.

«Неделю назад решила купить новый iPhone, но что-то все тянула, теперь вот и не куплю», - заявила одна из ожидавших открытия.

Технику Apple также не продают в магазине М.Видео в ТЦ «Европейский». Вместе с тем в магазине этой же сети у метро «Преображенская площадь», где эта же продукция тоже отсутствует, продавцы сообщили о скором ее появлении.

Ранее во вторник, 1 марта, американская компания Apple приостановила продажи своей техники в России. В этот же день Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России. На всех товарах в графе «Доставка» отображается «в настоящее время недоступно».