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13 часов назад

BMW приостановит производство в России

Лера Букина

Немецкий автоконцерн BMW на фоне геополитической ситуации решил приостановить производство автомобилей на калининградском заводе «Автотор». Кроме того, прекращаются поставки машин бренда на российский рынок, сообщили РИА Новости в пресс-службе BMW.

BMW приостановит производство в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с текущей геополитической ситуацией BMW Group приостанавливает поставки на российский рынок, а также локальное производство автомобилей. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации», - подчеркнули в компании.

В BMW заявили, что в настоящее время прорабатываются механизмы, которые позволят в полной мере выполнять гарантийные обязательства перед клиентами.

«Мы также продолжим сервисное обслуживание автомобилей наших клиентов с соблюдением всех стандартов BMW Group», - указали в автоконцерне.

Ранее на этой неделе немецкий Daimler Truck, владеющий в России СП с «Камазом», сообщил о своем уходе. Немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на представителей компании, сообщила, что решение о прекращении почти двенадцатилетнего сотрудничества обусловлено ситуацией на Украине. По этой же причине приостановил производство и продажи шведский Volvo Trucks, заявил представитель компании газете The Wall Street Journal.

В Минпромторге сообщили, что диалог со всеми производителями автомобилей в России в настоящее время ведется. Также министерство собирается актуализировать меры поддержки отраслей промышленности, в том числе автомобилестроения.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля сообщил о начале военной операции по демилитаризации Украины. За этим решением последовал ответ со стороны западных стран – они начали вводить санкции. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.

Компании,Владимир Путин,Банк ВТБ,Минпромторг,Сбербанк России,
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