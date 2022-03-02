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1 час назад

Canon приостановил работу в России

Lenta.ruиещё 3

Интернет-магазин техники Canon приостановил работу в России. Об этом в среду, 2 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Canon приостановил работу в России
Фото: Carlos Barria / ReutersCarlos Barria / Reuters

«Магазин временно не работает в связи с резкими колебаниями курса рубля», — говорится в сообщении.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. На главных страницах порталов, которые предлагают к покупке клиентам множество брендов, появились сообщения, что в настоящее время компании не могут обработать новые заказы покупателей из России.

Аналогичная ситуация произошла и с компаниями Apple и Nike. Информация на главной странице российского сайта Nike гласит, что в настоящее время магазин не может гарантировать доставку товаров в Россию. На сайте Apple, в свою очередь, при выборе товара сообщается, что в настоящее время он недоступен.

Компании,Apple,
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