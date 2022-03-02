DHL приостановила доставку грузов в Россию

Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL на фоне событий на Украине приостановила доставку грузов и документов в Россию, а также в Белоруссию. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании.
"Наши услуги по доставке в Россию и Белоруссию были приостановлены, поэтому мы также не принимаем посылки в эти страны до дальнейшего уведомления", - отмечается в сообщении на сайте DHL. При этом уточняется, что услуги DHL Express по доставке документов и грузов с и на Украину также временно приостановлены. "В то же время доставка грузов и документов в Россию временно приостановлена до дальнейшего уведомления", - подчеркнули в DHL Express.
Вместе с тем указывается, что DHL продолжит внимательно следить за ситуацией и держать в курсе своих клиентов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.