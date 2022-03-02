DHL приостановила доставку грузов в Россию

"Наши услуги по доставке в Россию и Белоруссию были приостановлены, поэтому мы также не принимаем посылки в эти страны до дальнейшего уведомления", - отмечается в сообщении на сайте DHL. При этом уточняется, что услуги DHL Express по доставке документов и грузов с и на Украину также временно приостановлены. "В то же время доставка грузов и документов в Россию временно приостановлена до дальнейшего уведомления", - подчеркнули в DHL Express.