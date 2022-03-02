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12 часов назад

DHL не будет доставлять грузы в Россию и Белоруссию

Лера Букина

Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL из-за событий на Украине приняла решение приостановить доставку грузов и документов в Россию, а также в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное в среду заявление компании.

DHL приостановила доставку грузов в Россию
Фото: ТАССТАСС

«Наши услуги по доставке в Россию и Белоруссию были приостановлены, поэтому мы также не принимаем посылки в эти страны до дальнейшего уведомления», - говорится в сообщении.

Отмечается, что услуги DHL Express по доставке документов и грузов с и на Украину также временно приостановили.

«В то же время доставка грузов и документов в Россию временно приостановлена до дальнейшего уведомления2, - подчеркнули в DHL Express.

Кроме того, уточняется, что DHL будет и дальше внимательно следить за ситуацией и держать в курсе своих клиентов.

Ранее Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией союза. Росавиция, в свою очередь, приняла зеркальный ответ в отношении европейских перевозчиков, что затрудняет логистику поставок.

24 февраля в России было принято решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых рестрикциях.

Компании,ЕС,
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