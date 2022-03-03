Canon приостановил работу интернет-магазина в России

Компания Canon приостановила продажи в своём интернет-магазине на территории России. Причиной стала волатильность курса рубля. Об этом говорится на официальном сайте компании.

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Магазин временно не работает в связи с резкими колебаниями курса рубля. Мы откроемся при первой возможности, — сказано в сообщении.

Резкие колебания курса рубля начались в связи с введением странами мира в отношении России нового пакета санкций. Они последовали после начала военной спецоперации по «демилитаризации» Украины, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.

В результате новых ограничений рубль рухнул, доллар стал стоить более 100 рублей. Обвал произошёл и на фондовом рынке страны.

Об уходе с российского рынка объявили целый ряд компаний, включая Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие.