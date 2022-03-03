Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
2 часа назад

Canon приостановил работу интернет-магазина в России

News.ruиещё 1

Компания Canon приостановила продажи в своём интернет-магазине на территории России. Причиной стала волатильность курса рубля. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Canon приостановил работу интернет-магазина в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Магазин временно не работает в связи с резкими колебаниями курса рубля. Мы откроемся при первой возможности, — сказано в сообщении.

Резкие колебания курса рубля начались в связи с введением странами мира в отношении России нового пакета санкций. Они последовали после начала военной спецоперации по «демилитаризации» Украины, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.

В результате новых ограничений рубль рухнул, доллар стал стоить более 100 рублей. Обвал произошёл и на фондовом рынке страны.

Об уходе с российского рынка объявили целый ряд компаний, включая Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие.

По словам российских властей, санкции были ожидаемы и экономика к ним подготовлена.

Компании,Обвал рубля ,Экономика России,Владимир Путин,Ford,Apple,ЕС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители