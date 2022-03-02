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11 часов назад

Nokia прекратит поставки в Россию

Лера Букина

Nokia прекращает поставки в Россию. Об этом сообщает Reuters.

Nokia прекратит поставки в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение было принято в поддержку санкций, введенных против России из-за спецоперации на территории Украины.

«Это сложная ситуация, которая быстро развивается, и мы продолжаем ее оценивать», — указали в компании.

Nokia поставляет оборудование для МТС, Теле2, «ВымпелКома» и «Мегафона».

Ранее сообщалось, что российский ретейлер re:Store американской компании Apple, производящей iPhone, не открыл 2 марта свои магазины в Москве.

Во вторник, 1 марта, американская компания Apple приостановила продажи своей техники в России. В этот же день Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России. На всех товарах в графе «Доставка» отображается «в настоящее время недоступно».

24 февраля в России было принято решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых рестрикциях. Как заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, страны Евросоюза намерены начать «тотальную экономическую войну» против России. До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций Евросоюза затронет 70% рынка банковских услуг России.

Компании,Еврокомиссия,Вымпелком,Мегафон,Tele2,МТС,Apple,ЕС,
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