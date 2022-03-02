Сбер заявил о продолжении работы дочернего банка в Швейцарии

Дочерний банк Сбера в Швейцарии — Sberbank (Switzerland) AG — продолжит работать в штатном режиме. Об этом в среду, 2 марта, сообщила «Ленте.ру» руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова.

По ее словам, никаких изменений в работе швейцарской «дочки» не произойдет, поскольку она не входит в состав группы «Сбербанк Европа».

Ранее 2 марта стало известно, что Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка, поскольку дочерние банки группы в регионе столкнулись с аномальным оттоком средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. При этом отмечалось, что «дочки» Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, а вклады клиентов застрахованы в соответствии с законодательством.