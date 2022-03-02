Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
11 часов назад

Сбер заявил о продолжении работы дочернего банка в Швейцарии

Lenta.ru

Дочерний банк Сбера в Швейцарии — Sberbank (Switzerland) AG — продолжит работать в штатном режиме. Об этом в среду, 2 марта, сообщила «Ленте.ру» руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова.

Сбер заявил о продолжении работы дочернего банка в Швейцарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, никаких изменений в работе швейцарской «дочки» не произойдет, поскольку она не входит в состав группы «Сбербанк Европа».

«Sberbank (Switzerland) AG имеет достаточный уровень капитала и активов для продолжения своей деятельности», — заявила Тризонова.

Ранее 2 марта стало известно, что Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка, поскольку дочерние банки группы в регионе столкнулись с аномальным оттоком средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. При этом отмечалось, что «дочки» Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, а вклады клиентов застрахованы в соответствии с законодательством.

Компании,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители