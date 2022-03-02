Оператор «Северного потока - 2» ответил на слухи о банкротстве

Компания Nord Stream 2 AG – оператор «Северного потока - 2» – опровергла сообщения о начале процедуры банкротства. Она лишь осведомила власти Швейцарии о вынужденном расторжении контрактов с персоналом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

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«Мы не подтверждаем сообщения СМИ о том, что компания Nord Stream 2 начала процедуру банкротства. Компания на данный момент только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом вследствие наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций», - подчеркнули в компании.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источников, сообщило, что компания Nord Stream 2 AG рассматривает вопрос банкротства в связи с введенными против него рестрикциями. По их данным, компания работает с финансовым консультантом над урегулированием ряда обязательств и может официально начать производство по делу о неплатежеспособности в швейцарском суде уже на этой неделе.

В прошлом году завершились работы по проекту, оцениваемые в 11 миллиардов долларов. «Северный поток-2» должен был увеличить мощности для поставок российского газа в Германию.