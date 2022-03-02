В России оценили перспективы запуска «Северного потока-2»

«Северный поток-2» может быть запущен при антироссийских санкциях, поскольку именно Германия в первую очередь заинтересована в этом проекте, уверен экономист, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. В разговоре с «Лентой.ру» он также добавил, что на данный момент обслуживание газопровода затруднено, что потенциально может привести к проблемам в эксплуатации.

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Инфраструктура газопровода «Северный поток-2» остается на месте и никуда не денется, несмотря на нынешнюю невозможность запустить его, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Что касается "смерти" этого проекта, то инфраструктура готова — технически, технологически, логистически и так далее. Эта инфраструктура будет на месте, она никуда не денется», — сказал он в ответ на вопрос, можно ли говорить о полной остановке и «смерти» проекта.

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Надежды и риски

«Газопровод нужно обслуживать постоянно, следить за его состоянием. Без этого ни одна инфраструктура не протянет, особенно такой сложный механизм. Сейчас обслуживание крайне затруднено в связи с тем, что на компанию наложены санкции, уволен весь персонал и даже идут разговоры о возможном банкротстве. Обеспечить безопасность "Северного потока-2" будет непросто, но важно сейчас не только заниматься политическими распрями, но и защищать проект», — отметил Гривач.

Экономист допустил, что газопровод может быть запущен даже несмотря на санкции. Решение о приостановке сертификации он назвал во многом эмоциональным, предположив, что оно будет изменено после того, как спадет политический накал.