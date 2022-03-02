В re:Store объяснили закрытие магазинов в Москве

Магазины re:Store закрыли временно, в ближайшее время они возобновят работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Решение о закрытии магазинов re:Store сегодня носит временный характер и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке. В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме», - указано в заявлении.

Ранее в ночь с 1 на 2 марта Apple закрыла возможность покупки техники на своем официальном сайте в России, также товары не было возможности прибрести на сайте re:Store. Магазины ретейлера с утра также были закрыты. До этого Apple сообщила о прекращении в России продаж своей продукции и ограничении работы сервисов, в частности Apple Pay. Также стало известно, что Nokia прекратил поставки в Россию.