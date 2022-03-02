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8 часов назад

В re:Store объяснили закрытие магазинов в Москве

Лера Букина

Магазины re:Store закрыли временно, в ближайшее время они возобновят работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В re:Store объяснили закрытие магазинов в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Решение о закрытии магазинов re:Store сегодня носит временный характер и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке. В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме», - указано в заявлении.

Ранее в ночь с 1 на 2 марта Apple закрыла возможность покупки техники на своем официальном сайте в России, также товары не было возможности прибрести на сайте re:Store. Магазины ретейлера с утра также были закрыты. До этого Apple сообщила о прекращении в России продаж своей продукции и ограничении работы сервисов, в частности Apple Pay. Также стало известно, что Nokia прекратил поставки в Россию.

24 февраля в России было принято решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страны Евросоюза намерены начать «тотальную экономическую войну» против России.

Компании,Apple,ЕС,
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