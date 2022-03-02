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8 часов назад

Siemens прекратил поставки и работу по новым проектам в России

Елена Прошина

Концерн Siemens прекратил международные поставки и работу по новым проектам в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Spiegel.

Siemens прекратил работу в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в компании отметили, что продолжат локальную деятельность по обслуживанию и ремонту, но в «строгом соответствии с санкциями».

Siemens имеет крупные представительства в Москве и Санкт-Петербурге, а также различные офисы продаж. По данным компании, на Россию приходится около одного процента мировых продаж.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля. С тех пор западные страны пытаются оказать давление на Россию посредством различных экономических санкций.

Компании,Владимир Путин,Siemens,
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