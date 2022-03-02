Европа заявила о готовности отключать от SWIFT новые российские банки

Европейская комиссия (ЕК) готова предлагать отключение новых российских банков от SWIFT в короткие сроки при необходимости, об этом говорится на сайте ведомства.

«В зависимости от поведения России, комиссия готова в короткие сроки добавить новые российские банки», — отметили там.

ЕК предлагает на рассмотрение странам ЕС возможные ограничительные меры, решения принимают представители стран, для вступления в силу оно должно быть единогласным. Санкции будут иметь масштабные и тяжелые последствия для России, пообещала Еврокомиссия.

Ранее Евросоюз отключил семь российских банков от международной системы платежей SWIFT. Это ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Оказывать данным банкам услуги SWIFT в ЕС запретили с 12 марта.

Также запрещается продажа, поставка, передача или экспорт банкнот евро в Россию. Исключения составляют использование физическими лицами в личных целях, в рамках дипломатических миссий и международными организациями, обладающими юридическим иммунитетом в соответствии с международным правом.