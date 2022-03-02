Британский интернет-магазин одежды, аксессуаров и косметики ASOS приостановил возможность доставки в Россию, сообщает ТАСС.

Фото: Рамблер Рамблер

При попытке сделать заказ на русскоязычном сайте компании появляется сообщение: «Доставка в Россию в данный момент невозможна».

Ранее о невозможности принимать заказы из России объявили интернет-магазины Yoox, Net-A-Porter, Matches Fashion, Mr Porter, The Outnet, iHerb.

Логистические компании FedEx, United Parcel Service, DHL приостановили доставку грузов в Россию.

Бренд спортивной одежды Nike приостановил продажу товаров через сайт и приложение.

От поставок своей техники в Россию отказались компании Apple, DELL и Ericsson.