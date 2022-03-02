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7 часов назад

Концерн Siemens прекратил международные поставки и работу по новым проектам в России

Газета.Ru

Концерн Siemens прекратил поставки и работу по новым проектам в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Spiegel.

Siemens прекратил работу по новым проектам в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, обслуживание и ремонт идут в строгом соответствии с санкциями.

"Работы по всем новым проектам и международные поставки в Россию прекращены", - цитирует газета представителя компании.

Ранее сообщалось, что магазины компании Apple, переставшие работать 2 марта, снова откроются в ближайшее время.

В настоящий момент неизвестно, когда магазины вновь начнут работать на территории страны.

Как поясняется, решение о закрытии магазинов с продукцией Apple носило временный характер. Уточнялось, что сайт ритейлера работал нормально, однако никакие устройства заказать было нельзя.

До этого Apple объявила, что ограничит работу Apple Pay и других сервисов в России. Кроме того, в Apple пояснили, что "из соображений безопасности и мер предосторожности для граждан Украины" отключили трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple в этой стране.

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