Крупные технологические компании отказываются работать в России — Apple остановила поставки и продажи своих гаджетов в России, а Samsung заморозила продажи Galaxy S22 в премьерный день. Ждет ли россиян «торговая блокада» и на сколько хватит текущих запасов электроники — в материале «Газеты.Ru».

Остановки продаж

Apple объявила об остановке продажи своей продукции на территории России. Купертиновцы также ограничили работу целого ряда своих сервисов в РФ. Утром 2 марта стало известно, что авторизованный реселлер техники Apple re:Store не открылся по всей России, однако позже Telegram-канал "Подъем" со ссылкой на представителя реселлера сообщил, что закрытие носит временный характер.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков в беседе с "Газетой.Ru" посчитал прекращение поставок Apple временным. По его словам, оно не особо не повлияет на рынок.

"Поступление поставок может прекратиться на время, пока происходит понимание ситуации. Но особую погоду это не сделает. Компания немного потеряет, ведь от мировых продаж Apple Россия занимает лишь 2%, а внутри страны доля iPhone составляет около 14% в штучном выражении", - считает эксперт.

Сурков рассказал, что место Apple смогут занять другие производители в лице Samsung и Xiaomi. Он также не исключил, что Apple в будущем без каких-либо трудностей сможет вернуться обратно на рынок России.

"В целом, вся эта ситуация может создать нервозность, но на рынок никак не повлияет," - заключил Сурков.

Ряд пользователей также заметили, что на сайте Samsung пропала возможность купить новинки серии Galaxy S22 и Galaxy Tab S8, который поступили в продажу на неделю раньше - 1 марта.

"Газета.Ru" направила запрос в Samsung касаемо доступности ее гаджетов, но не получила ответа.

При этом возможной причиной заморозки продаж новинок Samsung может быть решение по обновлению ценников. Это объясняется тем, что все другие смартфоны южнокорейской компании, представленные ранее, доступны без ограничений. Единственное, что заметили пользователи - закончились скидки на акционную продукцию, а цены вернулись к стартовым позициям.

В российской сети магазинов электроники и бытовой технике "Ситилинк" сообщили "Газете.Ru", что не планируют прекращать продажи гаджетов Apple.

"Ситилинк не планирует останавливать продажи продукции Apple в ближайшее время. Модель бизнеса компании предполагает закупку небольших партий товаров с быстрой реализацией. Продукция Apple в настоящий момент есть в наличии и будет продолжать появляться на сайте", - сообщили в пресс-службе ритейлера.

"Газета.Ru" также обратилась к "М.Видео-Эльдорадо" и "Связной", но там воздержались от комментариев, а в DNS не ответили на запрос.

На некоторое время хватит

В беседе с "Газетой.Ru" ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал две причины, по которым американская компания не сможет поставлять свои гаджеты в Россию.

"Компания Apple не уходит на данный момент с рынка России. По сути есть две истории. Первая - это "торговая блокада" России. То есть логистика не работает, никто не может поставлять грузы сейчас - это история не только про Apple, просто компания первой столкнулась с более высоким спросом. Исходя из этого мы видим, что они [Apple] ищут новые пути логистики... Это касается всех компаний без исключений, то есть не только электроники, а всего спектра товаров. С голоду мы умирать не будем, но рынок будет пустым, и дефицит будет практически на все", - считает эксперт.

Муртазин отметил, что "вторая история" заключается в том, что Apple могла бы продолжить торговать со своего сайта, если бы не отказ ее логистического партнера DHL от работы на территории РФ. Таким образом, Apple пока не может доставлять товары, так же как и в спешке заключить новый договор.

Эксперт заявил, что в российских магазинах запасов iPhone хватит на пару недель, а бытовой техники - от нескольких недель до года. По его словам, телевизоры будут в наличии на полгода, а стиральные машины - полтора-четыре месяца в зависимости от модели и типа. Муртазин заключил, что в начале апреля при любом развитии событий полки магазинов электроники будут полупустыми.