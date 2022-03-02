Счастливы вместе: как сплотить сотрудников вокруг корпоративного обучения

В мае 2021 года Ресторанная группа «Комитет» победила в T&D Акселераторе Группы Актион. «Комитет» выиграл в номинации «Команды рулят!» и получил грант 500 тыс. рублей на развитие проекта «Создание единой HR-платформы для развития, обучения и взаимодействия сотрудников». Мы приехали в Санкт-Петербург, где находится главный офис компании и расспросили Ольгу НИКИШИНУ, руководителя отдела персонала, и Екатерину ПОГОЖЕВУ, руководителя отдела обучения, как продвигается работа над проектом.

Фото: Партнерский материал Партнерский материал

Ольга, Екатерина, расскажите о вашем проекте-победителе.

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В Актион Акселераторе мы представляли проект по созданию единого информационно-образовательного пространства, где сотрудники всех наших ресторанов смогут учиться, общаться и активно участвовать в жизни компании. Для HR-отдела этот проект важен тем, что мы сможем своевременно информировать всех сотрудников компании о важных новостях и активностях.

Почему именно сейчас эта потребность стала такой актуальной?

У нас 10 ресторанов разной направленности, в которых представлены итальянская, паназиатская и бельгийская кухни. А точнее, у нас сеть бельгийских пабов Original Belgian, японских закусочных Pobo, гастропаб и два авторских ресторана с акцентом на Италию: Мона и Rimski. Все они находятся в Санкт-Петербурге. В будущем мы планируем открывать новые рестораны в Москве и других городах. Поэтому нам очень нужна платформа, которая объединит сотрудников всех наших ресторанов, даст возможность почувствовать себя единой, сплоченной командой.

Когда мы с вами виделись на защите проекта, у вас было девять ресторанов. За это время вы открыли еще один?

Да, мы открыли на Большом проспекте Васильевского острова новый авторский итальянский ресторан Rimski с открытой кухней. Там наши посетители могут свободно наблюдать, как повара пекут в дровяной печи пиццу и хлеб, готовят домашнюю пасту и вкуснейшие десерты — специальные зеркала сверху позволяют из любой точки зала разглядеть всё до мелочей. Интерьер ресторана передает атмосферу Рима: деревянная итальянская мебель, 70-летние оливковые деревья, картины с итальянским колоритом, написанные на заказ питерской художницей.

Да, это действительно уютный уголок солнечной Италии в дождливом, ветреном Питере. Ольга, но давайте вернемся к вашему T&D проекту. Скажите, пожалуйста, как грант, который вы получили от Группы Актион, помогает вам в реализации проекта?

На грант мы приобрели платформу, где уже создаем наш корпоративный портал. Чтобы повара, официанты, бармены быстрее привыкли к новому инструменту, мы для начала перенесли туда несколько обязательных кадровых процедур. Теперь только на этой платформе наши сотрудники могут заказать в отделе кадров документы, которые им нужны, например, справку 2-НДФЛ или копию трудовой. Это удобнее и быстрее, чем, как раньше, через управляющего рестораном.

Мудрый подход, который на первом этапе привлечет сотрудников на ваш портал. Ольга, а что еще удалось реализовать на этой платформе?

Мы уже перенесли туда все наши новости. Теперь обо всем, что происходит в наших ресторанах и в компании в целом, можно узнать только там. Кроме того, мы планируем организовывать на портале наш регулярный конкурс поваров. Раз в три месяца наши повара соревнуются друг с другом. Мы определяем тематику конкурса и предлагаем поварам наших заведений придумать блюдо на эту тему. Например, в прошлый раз им надо было создать блюдо из рыбы, которое они потом, в определенный день, презентуют нашему профессиональному жюри.

А кого вы приглашаете в жюри?

Обычно в жюри у нас управляющие и шефы. Они пробуют блюда, оценивают их по специальным критериям и в итоге выбирают три лучших, которые потом включаются в меню. Победителям мы выплачиваем премию и, конечно же, рассказываем о них и их блюдах в Instagram.

Теперь мы планируем рассказывать о наших замечательных поварах и их необычных блюдах на новой платформе. Туда мы будем выкладывать видео приготовления, чтобы все сотрудники могли поучаствовать в обсуждении: прокомментировать и проголосовать. Поваров, как и раньше, будет оценивать комиссия, потому что жюри обязательно нужно попробовать блюдо и оценить его вкусовые качества. Но мы не оставим без внимания победителей по итогам голосования на платформе — их наградим призом зрительских симпатий.

Интересно придумано. Благодаря этому конкурсу сотрудники будут активно пользоваться платформой. Но давайте теперь поговорим про обучение. Вопрос к Екатерине. Вы планируете интегрировать ваше СДО в эту платформу?

Да, но это задача на будущее. Сейчас нам важнее запустить новую платформу — чтобы она понравилась сотрудникам и заработала. Но мы не забываем про обучение. Например, теперь мы пробуем вести на платформе индивидуальные планы развития сотрудников. Раньше делали такие планы в Excel. Это неудобно. Теперь сотрудник сможет увидеть свой поэтапный план на портале. Мы же — отслеживать, на каком он сейчас этапе, нужна ли помощь, пора ли подключать ментора.

Кроме того, мы хотим автоматизировать на платформе возможность записаться на обучение. Мы заранее готовим на платформе календарь тренингов и отправляем сотрудникам вызовы, которые они должны принять. Таким образом, мы сразу видим, сколько человек будет на обучении. И нам не надо беспокоиться о напоминании — платформа сама всем всё напомнит.

Екатерина, вы упомянули менторов. Расскажите об этом подробнее.

Каждый сотрудник за разные активности на платформе и участие в жизни компании получает баллы, которые мы называем komcoins. Сейчас вся информация о komcoins находится в личном аккаунте сотрудника на новой платформе. Потратить эти баллы он может, например, на карьерную консультацию с ведущим сотрудником компании, в том числе с генеральным директором. Наши руководители прошли обучение коучингу и менторству, чтобы такие консультации были профессиональными. Менторы за каждую такую консультацию тоже будут получать komcoins, которые они могут потратить, например, на внешнее обучение.

Вижу, что вы активно взялись на внедрение платформы. Ольга, скажите, как вы планируете развивать ее дальше?

Мы сделали контент-план, чтобы понимать, когда и что запускаем на платформе. Сейчас, на этапе внедрения портала, мы работаем по механизму agile. Двигаемся постепенно, шаг за шагом: сделали небольшой кусочек — проанализировали «работает/не работает», потом следующий спринт, опять проанализировали и т. д. Думаем, что этот этап займет примерно полгода.

А дальше что?

Как только этап тестирования новых инструментов закончится и перейдет в этап становления — портал заработает в полную силу. Мы понимаем, что условие эффективной работы такого ресурса — это доверие к нему, как к чему-то постоянному. Поэтому мы и дальше будем всячески его поддерживать. Более того, на этапе становления нашего портала мы планируем решать задачу его интеграции с СДО — чтобы всё было по принципу одного окна.

А как вы видите ваш портал, например года через три?

Нам важно создать в компании культуру непрерывного развития, поэтому в будущем мы хотим внедрить на портале больше функционала, который связан с обучением. Это хорошо ложится в нашу концепцию создания единого информационно-образовательного пространства. Ведь обучение — это тоже информирование. Обучение тоже можно обсуждать. Это хорошая точка для старта коммуникаций.

Кроме того, мы накопили достаточно опыта в сфере обучения и готовы им делиться с другими компаниями, которые занимаются ресторанным бизнесом. В будущем мы планируем создать единую платформу обучающих программ, в которой смогут учиться не только наши сотрудники, но и их коллеги из других компаний.

Отличные планы. Приятно осознавать, что старт этому был дан именно в Актион Акселераторе. Скажите, пожалуйста, а что лично вам дало участие в программе Акселератора?

Мы увидели много интересных T&D-проектов, а самое ценное — пообщались с коллегами из других компаний, которые щедро делились с нами своим опытом, а мы не жалели своих наработок для них. Кроме того, Акселератор дал нам веру в собственные силы. Для нас было очень важно, что в нас поверили члены жюри — мы вернулись в Питер окрыленными.

Ну и в конце пожелайте, пожалуйста, что-то участникам следующего Акселератора.

Не жалейте сил и времени и обязательно участвуйте! Акселератор Актиона обогатит вас знаниями и подарит новый виток развития. Желаем всем участникам интересных проектов и отличных результатов.

Присоединяйтесь к Актион Акселератору 2.0!