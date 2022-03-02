Инвестор "Северного потока-2" спишет финансирование проекта на €1 млрд

Один из инвесторов «Северного потока – 2» немецкая компания Wintershall Dea объявила о списании 1 млрд евро инвестиций в газопровод и отказе от новых проектов в России, передает ТАСС.

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«Правление Wintershall Dea AG приняло решение не продвигать и не реализовывать какие-либо дополнительные проекты по добыче газа и нефти в России и списать финансирование проекта "Северный поток-2" на общую сумму около 1 млрд евро», - говорится в сообщении компании.

Wintershall Dea также прекращает все платежи в адрес России.

При этом компания продолжит участие в проектах по добыче газа на Южно-Русском месторождении и разработке ачимовских отложений Уренгойского месторождения с «Газпромом».