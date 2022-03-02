H&M приостановила продажи в России

Крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz временно приостановила продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.
«H&M Group глубоко обеспокоена трагическим развитием событий на Украине и поддерживает всех людей, которые страдают. Компания решила временно остановить все продажи в России», — говорится в заявлении.
В пресс-релизе также отметили, что магазины сети на Украине тоже закрыли из соображений безопасности. Шведский ретейлер добавил, что ведет диалог с акционерами, следит и оценивает текущую ситуацию.
Ранее стало известно, что Apple и Nike закрыли возможность покупки товаров на своих официальных сайтах в России.