H&M приостановила продажи в России

Крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz временно приостановила продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

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«H&M Group глубоко обеспокоена трагическим развитием событий на Украине и поддерживает всех людей, которые страдают. Компания решила временно остановить все продажи в России», — говорится в заявлении.

В пресс-релизе также отметили, что магазины сети на Украине тоже закрыли из соображений безопасности. Шведский ретейлер добавил, что ведет диалог с акционерами, следит и оценивает текущую ситуацию.