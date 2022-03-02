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2 часа назад

H&M приостановила продажи в России

Елена Прошина

Крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz временно приостановила продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

H&M приостановила продажи в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«H&M Group глубоко обеспокоена трагическим развитием событий на Украине и поддерживает всех людей, которые страдают. Компания решила временно остановить все продажи в России», — говорится в заявлении.

В пресс-релизе также отметили, что магазины сети на Украине тоже закрыли из соображений безопасности. Шведский ретейлер добавил, что ведет диалог с акционерами, следит и оценивает текущую ситуацию.

Ранее стало известно, что Apple и Nike закрыли возможность покупки товаров на своих официальных сайтах в России.

Компании,Apple,
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