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5 часов назад

Назван вариант в случае ухода Microsoft из России

Елена Прошина

Если корпорация Microsoft уйдет из России, то это приведет к переходу пользователей на операционную систему Linux, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заместителя директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслана Пермякова.

Назван вариант в случае ухода Microsoft из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, если случится блокировка всего программного обеспечения (ПО) компании, тогда произойдет переход на Linux и пиратское ПО в России. Однако такой шаг Microsoft – маловероятен.

Если игровые приставки работать не будут, также придется перепрошивать их на Linux. Этой займет полгода-год, считает эксперт.

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Согласно второму сценарию, произойдет закрытие в России представительства компании, в таком случае закупленное ПО продолжит работать, новые закупки будут производиться через посредников по очень высоким ценам. Такое развитие событий также может спровоцировать переход на Linux. При этом игровые приставки продолжат работать.

Напомним, Apple Pay и другие услуги компании Apple были ограничены в РФ. Кроме того, Apple заявила о прекращении всего экспорта в страну. Также российские государственные СМИ RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из Apple Store за пределами России.

Компании,Netflix,Microsoft,Apple,
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