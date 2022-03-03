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5 часов назад

«АвтоВАЗ» приостановил сборку автомобилей

Алиса Селезнёва

Производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске приостанавливается на четыре рабочих дня из-за проблем с поставками электроники. Об этом со ссылкой на заявление компании «АвтоВАЗ» пишет РИА Новости.

«АвтоВАЗ» приостановил сборку автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании подчеркнули, что такое решение принято «с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников».

«5 марта объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка», - отмечается в сообщении.

В «АвтоВАЗе» также пояснили, что сотрудники компании могут использовать эти дни как дни отпуска с полной оплатой, с переносом с декабря 2022 года.

Ранее стоимость всего модельного ряда Lada поднялась 9 - 30%. При этом один из московских дилеров начал продавать Lada Vesta Sport по цене 1 млн 999,9 тыс. руб., а Lada Vesta SW Cross в исполнении Black - за в 1 млн 871,9 тыс. рублей. За самую доступную модель «АвтоВАЗа» Lada Granta дилер запросил больше миллиона рублей.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цены на новые автомобили в России из-за резкого падения курса доллара, так как даже производящиеся в стране машины имеют достаточно большое количество комплектующих, привезенных из-за рубежа.

Компании,Автоваз,
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