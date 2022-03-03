Южнокорейские товары исключены из ограничений США на экспорт в РФ

Южнокорейские смартфоны, стиральные машины, автомобили и другие потребительские товары не подпадут под санкции США против России при определенных условиях. Так, они не должны поставляться для военных нужд, но в остальных случаях, а также при экспорте товаров, произведенных на территории РФ и других стран, требуется разрешение, сообщило министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, передает агентство «Прайм».

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«Условием для внесения в список стран, исключенных из FDPR, является самостоятельное введение антироссийских санкций того же уровня, что и санкции США и международного сообщества. Соответственно, даже если Южная Корея получит исключение из FDPR, из-за самостоятельного усиления нами экспортного контроля (фирмы – ред.) должны будут получать разрешение на экспорт от нашего правительства», — подчеркнуло министерство.

Как уточнили в Министерстве торговли США, несмотря на то, что произведенные в Южной Корее смартфоны, собранные автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары «попадают под действие FDPR, они являются исключениями» из новых правил, если их поставляют не для военных нужд РФ.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что экспорт товаров дочерних фирм южнокорейских корпораций, расположенных на территории России и третьих стран, теоретически «может быть разрешен», однако в каждом отдельном случае предусмотрено получение лицензии. Отмечается, что с момента введения американских санкций 24 февраля до 26 марта действует 30-дневная отсрочка для адаптации фирм к санкциям.