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4 часа назад

Сбербанк за два дня привлек на вклады в валюте и рублях более 1 трлн рублей

ТАСС

По данным организации, статистика притока средств на вклады показывает, что большинство вкладчиков продолжает использовать банковские продукты в обычном режиме

Сбербанк за два дня привлек на вклады в валюте и рублях более 1 трлн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Клиенты Сбера за два дня разместили во вкладах в валюте и рублях средств на сумму свыше 1 трлн рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"За два дня клиенты Сбербанка разместили во вкладах более 1 трлн рублей. Рост вкладов, как в рублях, так и в валюте, связан со ставками, которые Сбербанк повысил за последние дни, чтобы поддержать своих клиентов", - сообщила пресс-служба.

По данным банка, статистика притока средств на вклады показывает, что большинство вкладчиков продолжает использовать банковские продукты в обычном режиме.

Сейчас максимальная ставка по вкладу в Сбере в рублях составляет 21% на срок от одного до трех месяцев. В валюте - 6% на сумму от $1 000.

Данные решения были приняты в связи с повышением Банком России ключевой ставки.

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