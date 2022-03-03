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3 часа назад

Mercedes-Benz приостановит поставки автомобилей в Россию

Лера Букина

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz намерен приостановить поставки легковых автомобилей в Россию и их производство на ее территории. Об этом говорится в распространенном сообщении компании.

Mercedes-Benz приостановит поставки автомобилей в Россию
Фото: ТАССТАСС

«Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых автомобилей и фургонов в Россию, а также локальное производство в России до дальнейшего уведомления», – уточняется в заявлении.

Ранее в феврале «Мерседес-Бенц Рус», являющийся официальным представителем Mercedes-Benz в России, принял решение отозвать 11 673 автомобилей. Речь идет о моделях Mercedes-Benz CLS (тип 257), E-Class (тип 213), GLC (тип 253), GLE (тип 167), GLS (тип 167), S-Class (тип 223), реализованных в период с 2018 по 2021 годы.

Две компании приостановили поставки автомобилей в Россию

Также стало известно, что немецкий автоконцерн BMW на фоне геополитической ситуации решил приостановить производство автомобилей на калининградском заводе «Автотор». Кроме того, прекращаются поставки машин бренда на российский рынок. В BMW заявили, что в настоящее время прорабатываются механизмы, которые позволят в полной мере выполнять гарантийные обязательства перед клиентами. Этому предшествовало решение РФ начать военную операцию по демилитаризации Украины.

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