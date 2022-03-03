Mercedes-Benz приостановит поставки автомобилей в Россию

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz намерен приостановить поставки легковых автомобилей в Россию и их производство на ее территории. Об этом говорится в распространенном сообщении компании.

«Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых автомобилей и фургонов в Россию, а также локальное производство в России до дальнейшего уведомления», – уточняется в заявлении.

Ранее в феврале «Мерседес-Бенц Рус», являющийся официальным представителем Mercedes-Benz в России, принял решение отозвать 11 673 автомобилей. Речь идет о моделях Mercedes-Benz CLS (тип 257), E-Class (тип 213), GLC (тип 253), GLE (тип 167), GLS (тип 167), S-Class (тип 223), реализованных в период с 2018 по 2021 годы.

Также стало известно, что немецкий автоконцерн BMW на фоне геополитической ситуации решил приостановить производство автомобилей на калининградском заводе «Автотор». Кроме того, прекращаются поставки машин бренда на российский рынок. В BMW заявили, что в настоящее время прорабатываются механизмы, которые позволят в полной мере выполнять гарантийные обязательства перед клиентами. Этому предшествовало решение РФ начать военную операцию по демилитаризации Украины.