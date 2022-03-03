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40 минут назад

Российских детей оставят без Lego

Лера Букина

Датский производитель игрушек Lego принял решение приостановить поставки своей продукции в 81 магазин в России из-за санкций, введенных после начала операции России на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-издание finans.dk.

Российских детей оставят без Lego
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы приостановили все поставки продукции в Россию в свете санкций и непредсказуемой ситуации», - указал представитель Lego.

Компания также объявляет на сайте о пожертвовании в размере 110 млн крон (более $16,5 млн) «на поддержку народа Украины».

H&M приостановила продажи в России

Ранее крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) сообщила, что временно приостанавливает продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. В компании подчеркнули, что следят и оценивают ситуацию, а также ведут диалог с акционерами.

Также британский интернет-магазин и производитель одежды Asos решил приостановить доставку товаров в Россию. При попытке оформить заказ покупатели получают уведомление о том, что на данный момент доставку в Россию осуществить нельзя. О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet.

Компании,
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