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10 часов назад

«Пусть летают на метлах»: РФ отказалась поставлять ракетные двигатели в США

Лера Букина

Россия решила прекратить поставки в США ракетных двигателей. Об этом заявил в четверг гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

«Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты производства Научно-производственного объединения «Энергомаш». Напомню, что ещё где-то с середины 90-х годов шли достаточно активно. Это прежде всего двигатели РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5 и двигатель РД-181, который используется первой ступенью ракетой Antares», - подчеркнул он.

Рогозин отметил, что США теперь следует летать на «своих метлах».

Рогозин сократил себе зарплату из-за санкций

24 февраля Россия объявила о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого страны Запада стали объявлять о санкциях в отношении России. Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что антироссийские санкции Запада нанесут ущерб по мировой экономике, поэтому в какой-то момент от них придется отказаться.

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