Шведская компания ИКЕА решила приостановить свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. Об этом говорится в письме сотрудникам.
«Группа ИКЕА приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь», - сказано в сообщении.
Отмечается, что компания также собирается приостановить все производственные операции в РФ.
В IKEA подчеркнули, что события, происходящие на Украине, влекут за собой не только «огромные человеческие потери, но и приводят к серьезным нарушениям в цепочках поставок и условиях торговли».
«Конфликт России и Украины - это трагедия, и мы глубоко сопереживаем миллионам людей, которых затрагивает эта ситуация. Группа компаний Ingka уже предпринимает действия в соответствии с нашими обязательствами по обеспечению безопасности и благополучия сотрудников и их семей и продолжит это делать в дальнейшем», - отмечается в сообщении.