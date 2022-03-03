Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
10 часов назад

IKEA остановит работу магазинов в России

Лера Букина

Шведская компания ИКЕА решила приостановить свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. Об этом говорится в письме сотрудникам.

«Группа ИКЕА приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь», - сказано в сообщении.

Отмечается, что компания также собирается приостановить все производственные операции в РФ.

H&M приостановила продажи в России

В IKEA подчеркнули, что события, происходящие на Украине, влекут за собой не только «огромные человеческие потери, но и приводят к серьезным нарушениям в цепочках поставок и условиях торговли».

«Конфликт России и Украины - это трагедия, и мы глубоко сопереживаем миллионам людей, которых затрагивает эта ситуация. Группа компаний Ingka уже предпринимает действия в соответствии с нашими обязательствами по обеспечению безопасности и благополучия сотрудников и их семей и продолжит это делать в дальнейшем», - отмечается в сообщении.

Компании,Видео,Ikea,
96
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители