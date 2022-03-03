«Конфликт России и Украины - это трагедия, и мы глубоко сопереживаем миллионам людей, которых затрагивает эта ситуация. Группа компаний Ingka уже предпринимает действия в соответствии с нашими обязательствами по обеспечению безопасности и благополучия сотрудников и их семей и продолжит это делать в дальнейшем», - отмечается в сообщении.