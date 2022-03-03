Skoda Auto приостановит свою деятельность в России

Чешский концерн Skoda Auto из-за событий на Украине принял решение приостановить всю свою деятельность на территории РФ, включая производство на двух своих заводах и экспорт машин в РФ. Это следует из заявления фирмы Skoda Auto, передает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

«Приостановкой деловой деятельности в РФ совет директоров группы Volkswagen реагирует на общую ситуацию, которая характеризуется значительной неопределенностью и сбоями», - заявила пресс-секретарь компании Симона Гавликова.

Российский рынок – один из важнейших для Skoda Auto. В 2021 году РФ доля концерна была вторым по величине рынком сбыта, здесь удалось продать 90 400 автомобилей. В России выпускаются модели Rapid, Octavia, Karoq и Kodiaq.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля сообщил о начале военной операции по демилитаризации Украины. За этим решением последовал ответ со стороны западных стран – они начали вводить рестрикции.