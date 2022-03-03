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8 часов назад

Европе предложили план по снижению зависимости от российского газа

Lenta.ruLenta.ruиещё 5

Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило Европейскому союзу план по снижению зависимости от российского газа. Соответствующие идеи опубликованы на сайте агентства и, по его оценкам, должны помочь обеспечить сокращение импорта более чем на 50 миллиардов кубометров в течение года.

Европе предложили план по снижению зависимости от российского газа
Фото: ТАССТАСС

По данным МЭА, в 2021 году Евросоюз импортировал по трубопроводам в среднем 380 миллионов кубометров газа в день, на годовом уровне речь идет об объеме в 140 миллиардов кубометров. Еще около 15 миллиардов кубометров поставлялось в виде сжиженного природного газа (СПГ). В совокупности объемы российского топлива составляли примерно 45 процентов импорта ЕС в прошлом году и почти 40 процентов от общего потребления газа.

В агентстве отмечают, что в будущем снизить импорт мог бы зеленый переход в энергетике, однако актуальная ситуация требует мер, которые можно было бы предпринять уже сейчас. При этом в МЭА подчеркивают, что снизить зависимость от российского газа будет непросто: это потребует мер в целом ряде секторов и интенсивного международного диалога по вопросам энергетики и безопасности.

План МЭА состоит из десяти пунктов и находится в русле идей по достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году, которые агентство презентовало еще в середине 2021 года. Первым пунктом значится отказ от новых контрактов на поставки из России, часть которых заканчивается уже в текущем году.

Далее МЭА предлагает Европе переориентироваться на другие государства, в частности Азербайджан и Норвегию, что должно в итоге обеспечить около 30 миллиардов кубометров. Кроме того, агентство считает возможным сделать ставку на альтернативную энергетику — новые солнечные и ветряные электростанции, а также по максимуму использовать атомные станции.

Цены на газ в Европе в последние дни растут на фоне опасений, связанных со стабильностью поставок российского газа. 3 марта стоимость тысячи кубометров превышала 2300 долларов, однако к моменту написания новости значительно скорректировалась.

Компании,Международное энергетическое агентство,ЕС,
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