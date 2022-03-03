Торговые центры «Мега» высказались об уходе из России

Торгово-развлекательные центры «Мега» намерены продолжить работу в России в обычном режиме после приостановки работы магазинов ИКЕА. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Ingka Group (материнская компания).

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«Пространства для встреч МЕГА продолжают работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что шведская компания ИКЕА решила приостановить свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. В IKEA подчеркнули, что события, происходящие на Украине, влекут за собой не только «огромные человеческие потери, но и приводят к серьезным нарушениям в цепочках поставок и условиях торговли».