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8 часов назад

Торговые центры «Мега» высказались об уходе из России

Лера Букина

Торгово-развлекательные центры «Мега» намерены продолжить работу в России в обычном режиме после приостановки работы магазинов ИКЕА. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Ingka Group (материнская компания).

Торговые центры «Мега» высказались об уходе из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пространства для встреч МЕГА продолжают работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что шведская компания ИКЕА решила приостановить свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. В IKEA подчеркнули, что события, происходящие на Украине, влекут за собой не только «огромные человеческие потери, но и приводят к серьезным нарушениям в цепочках поставок и условиях торговли».

После того, как Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, западные страны начали вводить жесткие рестрикции. В частности, крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) сообщила, что временно приостанавливает продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. В компании подчеркнули, что следят и оценивают ситуацию, а также ведут диалог с акционерами. Также британский интернет-магазин и производитель одежды Asos решил приостановить доставку товаров в Россию. Датский производитель игрушек Lego тоже принял решение приостановить поставки своей продукции в 81 магазин в России.

Компании,Ikea,
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