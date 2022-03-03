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7 часов назад

Lego отреагировал на информацию об уходе из России

Lenta.ruLenta.ru

Сеть магазинов Lego и интернет-магазин продолжают работать в России, рассказали РИА Новости в Inventive Retail Group (управляет розничными сетями re:Store, Nike, Lego и другими).

Lego отреагировал на информацию об уходе из России
Фото: ReutersReuters

Так компания отреагировала на информацию СМИ о приостановке поставок продукции Lego в 81 магазин в России. В Inventive Retail Group добавили, что товар есть в наличии. Однако из-за роста курса валют цены в магазине были скорректированы в сторону повышения.

Ранее крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой H&M сообщила, что временно приостанавливает продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, IKEA приостановила работу в России и Белоруссии.

Шведским ретейлером управляет компаний Ingka, которая также контролирует сеть торговых центров МЕГА. На них не повлияло решение организации по поводу IKEA — торговые центры пока продолжают работать в прежнем режиме.

Компании,Ikea,
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