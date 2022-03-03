Lego отреагировал на информацию об уходе из России

Сеть магазинов Lego и интернет-магазин продолжают работать в России, рассказали РИА Новости в Inventive Retail Group (управляет розничными сетями re:Store, Nike, Lego и другими).

Фото: Reuters Reuters

Так компания отреагировала на информацию СМИ о приостановке поставок продукции Lego в 81 магазин в России. В Inventive Retail Group добавили, что товар есть в наличии. Однако из-за роста курса валют цены в магазине были скорректированы в сторону повышения.

Ранее крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой H&M сообщила, что временно приостанавливает продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, IKEA приостановила работу в России и Белоруссии.