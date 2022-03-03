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6 часов назад

В Эстонии начали борьбу с «Боржоми» из-за России

Елена Прошина

В эстонских магазинах начали убирать с полок грузинскую минеральную воду «Боржоми», производимую российской компанией. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на представителей местных торговых сетей.

В Эстонии начали борьбу с «Боржоми» из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по словам руководителя отдела маркетинга и связей с общественностью торговой сети Maxima Eesti Тийны Шапель, производство популярной в Эстонии грузинской минеральной воды «Боржоми» принадлежит российской компании «Альфа-Групп», попавшей под санкции ЕС в связи с событиями на Украине.

«Поэтому Maxima уже с понедельника решила убрать из всех своих 83 магазинов Borjomi. Последние магазины, убравшие со своих полок эту воду, сделали это во вторник вечером», — добавила Шапель.

То же решение намерены принять в крупных эстонских торговых сетях Rimi и Selver.

Также в Delfi отметили, что подобная ситуация в стране обстоит не только с «Боржоми», но и другими товарами из России и Белоруссии. Сотрудникам эстонских магазинов поручили в короткие сроки убрать или распродать продукцию из этих стран, в том числе соль, гречку и некоторые фирмы детских подгузников.

Компании,Альфа-Групп,ЕС,
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