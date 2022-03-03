Назван срок закрытия IKEA в России

Шведско-нидерландская сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA закроет все магазины в России 4 марта. Такой срок приостановки продаж назван на официальном сайте компании.

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Исходя из сообщения, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости», работать гипермаркеты прекратят как минимум на три месяца — до 31 мая 2022 года. Зарплаты и льготы для сотрудников IKEA пообещала сохранить, а сам персонал обязалась обеспечить операционной деятельностью на складах.

Ранее стало известно о решении IKEA приостановить импорт, экспорт, производство, а также продажи в магазинах и интернет-магазинах в России и Белоруссии. Однако на работу торговых центров «Мега», которыми тоже управляет холдинговая компания Ingka, мера компании не повлияет — комплексы продолжат функционировать в прежнем режиме.