Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
5 часов назад

Назван срок закрытия IKEA в России

Lenta.ruLenta.ru

Шведско-нидерландская сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA закроет все магазины в России 4 марта. Такой срок приостановки продаж назван на официальном сайте компании.

Назван срок закрытия IKEA в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исходя из сообщения, которое опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости», работать гипермаркеты прекратят как минимум на три месяца — до 31 мая 2022 года. Зарплаты и льготы для сотрудников IKEA пообещала сохранить, а сам персонал обязалась обеспечить операционной деятельностью на складах.

Ранее стало известно о решении IKEA приостановить импорт, экспорт, производство, а также продажи в магазинах и интернет-магазинах в России и Белоруссии. Однако на работу торговых центров «Мега», которыми тоже управляет холдинговая компания Ingka, мера компании не повлияет — комплексы продолжат функционировать в прежнем режиме.

Всего в России 17 магазинов IKEA. По оценкам сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус», выручка управляющей сетью в России компании ООО «Икеа Дом» в 2020 году составила 123,1 миллиарда рублей. Закрытие мебельных магазинов в России затронет 15 тысяч сотрудников, однако IKEA гарантирует, что поможет им сохранить доход и занятость в ближайшем будущем.

Компании,Ikea,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители