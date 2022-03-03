Mango временно прекратил работу в России

Испанская модная сеть Mango временно прекратила работу в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании.
«Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим сеть временно прекращает свою работу в этой стране», — говорится в сообщении.
Ранее свою деятельность в России приостановили H&M, Asos, COS, Nike, IKEA, Apple, Karl Lagerfeld и другие.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С тех пор в отношении РФ США, страны ЕС и ряд других государств вводят различные санкции.