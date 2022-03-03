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2 часа назад

Германская «дочка» оператора «Северного потока — 2» сообщила о своем возможном закрытии

Газета.RuГазета.Ru

Германская дочерняя компания оператора «Северного потока – 2» Gas for Europe GmbH, выступающая оператором участка газопровода на территории ФРГ, заявила о своей возможной ликвидации в связи с текущими событиями вокруг проекта, говорится на сайте компании. Об этом сообщает ТАСС.

Германская «дочка» оператора «Северного потока — 2» сообщила о своем возможном закрытии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В заявлении компании отмечается, что «в связи с текущими событиями, в том числе и у акционера Nord Stream 2 AG, компания Gas for Europe GmbH, вероятно, будет закрыта».

Ранее немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea заявила о решении списать финансирование газопровода «Северный поток – 2» на сумму €1 млрд и откажется от новых проектов в России.

Накануне стало известно, что санкции против компании-оператора «Северного потока — 2» не затронут бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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