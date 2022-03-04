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3 часа назад

Рогозин обвинил Маска в "переходе на сторону врага" из-за помощи Украине

Елена Прошина

Американский бизнесмен Илон Маск действует в интересах вражеской стороны, так как поставляет Украине аппаратуру и обеспечивает стране доступ к широкополосному интернету. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.

Рогозин обвинил Маска в «переходе на сторону врага»
Фото: ReutersReuters

По его словам, в настоящее время Пентагоном и военными ведомствами используется «группировка Илона Маска», который «перешел на сторону врага». Рогозин указал, что американский бизнесмен предоставил украинским военным абонентское оборудование.

Ранее США расширили санкционный список и наложили ограничения на еще три предприятия Роскосмоса, производящие твердотопливные и жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты и топливо к ним. Как сообщил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин, под ограничения попали: акционерное общество «Салаватский химический завод», АО «Федеральный научно-производственный центр Титан-Баррикады», государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева.

«Теперь их продукция не сможет получить визы для посещения США. Странно, ведь они по определению пользуются безвизовым режимом и всегда готовы посетить страну-агрессора», — с иронией написал Рогозин.

Михаил Федоров попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.

Компании,Илон Маск,Михаил Федоров,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Пентагон,
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