Германия начала закупки газа в обход России, но при этом не отказывается от российских поставок энергоносителей. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ZDF.
По его словам, власти Германии «не наивны», думая, что смогут сразу отказаться от поставок топлива из России. Германия остановила введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», однако у страны было слишком мало времени, чтобы подготовиться к такому развитию событий, подчеркнул Шольц. Он добавил, что в связи с рядом санкций, введенных против России, у ФРГ могут возникнуть трудности.
«Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — заявил Шольц.
Канцлер Германии добавил, что ФРГ все еще получает газ, нефть и уголь из России.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что собирается обратиться к своим европейским коллегам с призывом уменьшить зависимость от российских энергоносителей. Как говорится в коммюнике, она призовет «работать с надежными партнерами» и избавиться от зависимости в российских ресурсах.
Кроме того, Трасс примет участие во встрече глав МИД Группы семи и в Совете ЕС по иностранным делам. Основная цель ее поездки в Брюссель — «проявление силы и единства» на фоне специальной военной операции Москвы на Украине.