Германия начала закупки газа в обход России, но при этом не отказывается от российских поставок энергоносителей. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ZDF.

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По его словам, власти Германии «не наивны», думая, что смогут сразу отказаться от поставок топлива из России. Германия остановила введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», однако у страны было слишком мало времени, чтобы подготовиться к такому развитию событий, подчеркнул Шольц. Он добавил, что в связи с рядом санкций, введенных против России, у ФРГ могут возникнуть трудности.

«Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — заявил Шольц.

Канцлер Германии добавил, что ФРГ все еще получает газ, нефть и уголь из России.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что собирается обратиться к своим европейским коллегам с призывом уменьшить зависимость от российских энергоносителей. Как говорится в коммюнике, она призовет «работать с надежными партнерами» и избавиться от зависимости в российских ресурсах.