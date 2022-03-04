В ФРГ прокомментировали решение по «Северному потоку — 2»

Германия своевременно приняла решение остановить сертификацию российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ZDF.
По его словам, этот проект был «долго сопровождаемым», несколько правительств ФРГ всячески продвигали «Северный поток — 2» в том, что касается реализации. Однако Шольц добавил, что Германия получает газ не только из России, но также из Норвегии и Нидерландов.
«Он приходит по многим трубопроводам — через Украину, через Белоруссию и Польшу, Балтийское море — по "Северному потоку 1". И поэтому... речь шла о четвертой трубе», — заявил он и добавил, что решение об остановке реализации проекта было принято «своевременно».
Шольц упомянул о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По словам канцлера Германии, он публично заявил о намерении ФРГ остановить сертификацию «Северного потока — 2».
«Мы были подготовлены к тому, чтобы остановить процесс сертификации, если дело дойдет до войны, и... заново подготовить анализ относительно угроз энергетической безопасности в связи с этим проектом», — резюмировал Шольц.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Германия нанесет «необратимый ущерб» отношениям Москвы и Берлина своим решением об остановке сертификации «Северного потока — 2».