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1 час назад

Шольц прокомментировал решение об остановке «Северного потока — 2»

Елена Прошина

Германия своевременно приняла решение остановить сертификацию российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ZDF.

В ФРГ прокомментировали решение по «Северному потоку — 2»
Фото: ReutersReuters

По его словам, этот проект был «долго сопровождаемым», несколько правительств ФРГ всячески продвигали «Северный поток — 2» в том, что касается реализации. Однако Шольц добавил, что Германия получает газ не только из России, но также из Норвегии и Нидерландов.

«Он приходит по многим трубопроводам — через Украину, через Белоруссию и Польшу, Балтийское море — по "Северному потоку 1". И поэтому... речь шла о четвертой трубе», — заявил он и добавил, что решение об остановке реализации проекта было принято «своевременно».

Шольц упомянул о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По словам канцлера Германии, он публично заявил о намерении ФРГ остановить сертификацию «Северного потока — 2».

«Мы были подготовлены к тому, чтобы остановить процесс сертификации, если дело дойдет до войны, и... заново подготовить анализ относительно угроз энергетической безопасности в связи с этим проектом», — резюмировал Шольц.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Германия нанесет «необратимый ущерб» отношениям Москвы и Берлина своим решением об остановке сертификации «Северного потока — 2».

Компании,Олаф Шольц,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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