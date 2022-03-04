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7 часов назад

Airbnb приостановил работу в России

Лера Букина

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb принял решение приостановить свою деятельность в России и Белоруссии. Об этом сообщил гендиректор Брайан Ческ в Twitter.

Airbnb приостановил работу в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Airbnb приостанавливает всю деятельность в России и Белоруссии», - написал он.

Ранее о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине объявила шведская компания ИКЕА.

После того, как Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, западные страны начали вводить жесткие рестрикции. В частности, крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) сообщила, что временно приостанавливает продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. В компании подчеркнули, что следят и оценивают ситуацию, а также ведут диалог с акционерами. Также британский интернет-магазин и производитель одежды Asos решил приостановить доставку товаров в Россию. Датский производитель игрушек Lego тоже принял решение приостановить поставки своей продукции в 81 магазин в России.

В числе тех, кто приостановили некоторые операции в России, оказались и мировые производители легковых и грузовых автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen и Daimler Truck.

Компании,Ikea,General Motors,
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