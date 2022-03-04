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5 часов назад

Porsche остановил поставки автомобилей в Россию

Немецкая компания Porsche объявила, что останавливает поставки автомобилей в Россию. Решение связано с «большой неопределенностью и текущими потрясениями», говорится на сайте компании.

Porsche остановил поставки автомобилей в Россию
Фото: ReutersReuters

Сбытовая сеть Porsche в России в настоящее время насчитывает 26 дилерских центров в 20 городах. В общей сложности в 2021 году в РФ было поставлено почти 6,3 тыс. автомобилей. Самая популярная модель - кроссовер Cayenne (3,43 тыс. ед.) с 54% долей рынка. На втором месте - кроссовер Macan (1,41 тыс. ед.; доля около 22%).

Компания Volkswagen, в чей концерн входит Porsche, решила остановить производство автомобилей VW и Skoda в России и поставки машин в страну.

После того, как Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, западные страны начали вводить жесткие рестрикции. В числе тех, кто приостановили некоторые операции в России, оказались мировые производители легковых и грузовых автомобилей, в том числе Volvo, General Motors и Daimler Truck. Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson также принял решение приостановить свою деятельность в России. Раньше на Россию, наряду с остальной Европой и Ближним Востоком, приходилось 31% продаж мотоциклов компании.

General Motors,
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