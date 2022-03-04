В Mitsubishi ответили на вопрос о поставках машин в РФ

Дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в РФ «ММС Рус» заявил, что работа осуществляется в штатном режиме. Отгрузки и сервисное обслуживание машин бренда продолжаются, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление компании.

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«Компания "ММС Рус" продолжает работу в штатном режиме. Отгрузки автомобилей дилерам и сервисное обслуживание также ведутся в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Центральный офис «ММС Рус» также продолжает работу в стандартном режиме. Изменений в штате сотрудников и его численности там не ожидают.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Mitsubishi в России по итогам 2021 года сократились на 2%, до 27,7 тысячи машин.

После того, как Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, западные страны начали вводить жесткие рестрикции. В числе тех, кто приостановили некоторые операции в России, оказались мировые производители легковых и грузовых автомобилей, в том числе Volvo, General Motors и Daimler Truck. Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson также принял решение приостановить свою деятельность в России. Раньше на Россию, наряду с остальной Европой и Ближним Востоком, приходилось 31% продаж мотоциклов компании.

Сегодня стало известно, что немецкая компания Porsche останавливает поставки автомобилей в Россию.