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2 часа назад

Nord Steam 2 AG ответил на очередные слухи о банкротстве

Лера Букина

Оператор проекта «Северный поток – 2» – компания Nord Stream 2 AG – сообщил, что не подавал на банкротство, сообщает ТАСС.

Nord Steam 2 AG ответил на очередные слухи о банкротстве
Фото: ТАССТАСС

Ранее в СМИ появилась информация о подаче компанией соответствующего заявления. Также несколько дней назад агентство Reuters, ссылаясь на источников, сообщило, что компания Nord Stream 2 AG рассматривает вопрос банкротства в связи с введенными против него рестрикциями. По их данным, компания работает с финансовым консультантом над урегулированием ряда обязательств и может официально начать производство по делу о неплатежеспособности в швейцарском суде уже на этой неделе. Однако Компания Nord Stream 2 AG опровергла эти слухи.

В прошлом году завершились работы по проекту, оцениваемые в 11 миллиардов долларов. «Северный поток-2» должен был увеличить мощности для поставок российского газа в Германию.

В отношении зарегистрированной в Швейцарии организации ввели санкции США. Этому предшествовало решение России начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют от решительных и незамедлительных действий. Украина приняла решение ввести военное положение на всей территории страны.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал ранее своевременным решение об остановке российского газопровода «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что ФРГ получает газ из Норвегии, Нидерландов, России по трубопроводам через Украину, Белоруссию и Польшу, а также через Балтийское море по «Северному потоку — 1». То есть, «СП2» стал бы четвертой трубой.

Компании,Олаф Шольц,
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