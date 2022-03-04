Nord Steam 2 AG ответил на очередные слухи о банкротстве

Оператор проекта «Северный поток – 2» – компания Nord Stream 2 AG – сообщил, что не подавал на банкротство, сообщает ТАСС.

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Ранее в СМИ появилась информация о подаче компанией соответствующего заявления. Также несколько дней назад агентство Reuters, ссылаясь на источников, сообщило, что компания Nord Stream 2 AG рассматривает вопрос банкротства в связи с введенными против него рестрикциями. По их данным, компания работает с финансовым консультантом над урегулированием ряда обязательств и может официально начать производство по делу о неплатежеспособности в швейцарском суде уже на этой неделе. Однако Компания Nord Stream 2 AG опровергла эти слухи.

В прошлом году завершились работы по проекту, оцениваемые в 11 миллиардов долларов. «Северный поток-2» должен был увеличить мощности для поставок российского газа в Германию.

В отношении зарегистрированной в Швейцарии организации ввели санкции США. Этому предшествовало решение России начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют от решительных и незамедлительных действий. Украина приняла решение ввести военное положение на всей территории страны.