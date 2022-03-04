В кабмине назвали варианты действий для иностранных компаний из России

Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал три варианта взаимоотношений с иностранными компаниями на фоне антироссийских санкций. Об этом он рассказал по итогам встреч с представителями РСПП и "Деловой России", сообщает пресс-служба правительства.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Владимир Астапкович / РИА Новости

По словам Белоусова, были проанализированы заявления властей зарубежных стран и отдельных компаний, которые не хотят покидать российский рынок, однако сталкиваются с политически мотивированным давлением.

"При этом сегодня могут появиться предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка", — добавил вице-премьер.

В связи с этим возникает три варианта действий, отметил он.

"Первый – компания продолжает полноценную работу в России. При этом обеспечивается в полном объёме поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками", — сказал Белоусов.

Во втором варианте зарубежные акционеры передают свою долю под управление партнеров из РФ и потом смогут вернуться на российский рынок, рассказал вице-премьер. По его словам, российское предпринимательское сообщество готово к этому.

"Третий вариант – когда компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. Мы к этому относимся как фактически к умышленному банкротству", — заявил Белоусов.

В этом случае власти будут вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, "так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан", добавил первый зампред правительства.