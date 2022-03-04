Литва призвала бизнес покинуть Россию

«Я понимаю, что это решение и ответственность самого бизнеса, но мы должны осознать: работая в России или Беларуси, бизнес прямо или косвенно финансирует агрессивную политику и убийство людей в Украине», — заявила она.

После того, как Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, западные страны начали вводить жесткие рестрикции. В частности, крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) сообщила, что временно приостанавливает продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. В компании подчеркнули, что следят и оценивают ситуацию, а также ведут диалог с акционерами. Также британский интернет-магазин и производитель одежды Asos решил приостановить доставку товаров в Россию. Свою деятельность в России и Белоруссии решила приостановить шведская компания ИКЕА. Кроме того, датский производитель игрушек Lego тоже приостановил поставки своей продукции в 81 магазин в России. В числе тех, кто приостановили некоторые операции в России, оказались и мировые производители легковых и грузовых автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen, Daimler Truck и Porsche.