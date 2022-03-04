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1 час назад

Литва призвала бизнес покинуть Россию

Лера Букина

Министр экономики и инвестиций Литвы Аушрине Армонайте призывает литовский бизнес уйти из Белоруссии и России, передает «Прайм».

Литва призвала бизнес покинуть Россию
Фото: ReutersReuters

«Я понимаю, что это решение и ответственность самого бизнеса, но мы должны осознать: работая в России или Беларуси, бизнес прямо или косвенно финансирует агрессивную политику и убийство людей в Украине», — заявила она.

Литовский министр заверила, что бизнесменам будет оказана поддержка в поиске новых рынков, клиентов, партнеров «во всем мире».

«Давайте сделаем все, чтобы не было финансирования войны и агрессии», — указала Армонайте.

По ее словам, работа в нынешних РБ и РФ несет репутационные риски. В будущем литовские компании могут столкнуться с серьезными финансовыми потерями, предупредила министр.

Такое решение литовского бизнеса помогло бы Минску и Москве «ощутить результат своих враждебных действий», отметила Армонайте.

Ранее литовские группы SBA и VMG сообщили, что остановили работу своих мебельных фабрик в Белоруссии.

После того, как Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, западные страны начали вводить жесткие рестрикции. В частности, крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) сообщила, что временно приостанавливает продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. В компании подчеркнули, что следят и оценивают ситуацию, а также ведут диалог с акционерами. Также британский интернет-магазин и производитель одежды Asos решил приостановить доставку товаров в Россию. Свою деятельность в России и Белоруссии решила приостановить шведская компания ИКЕА. Кроме того, датский производитель игрушек Lego тоже приостановил поставки своей продукции в 81 магазин в России. В числе тех, кто приостановили некоторые операции в России, оказались и мировые производители легковых и грузовых автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen, Daimler Truck и Porsche.

Компании,Ikea,General Motors,
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