Консалтинговые компании приостановят работу в России

Консалтинговые компании Accenture и BCG решили приостановить деятельность в России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times.

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Accenture анонсировала полное закрытие своего бизнеса в России и уход из страны. Компания намерена предоставить поддержку 2,3 тыс. российских сотрудников в виде компенсаций.

Несколько дней назад McKinsey и BCG сообщили о приостановке приема заказов от каких-либо правительственных учреждений из России. Теперь в McKinsey заявили, что собирается приостановить работу и с другими российскими клиентами после завершения начатых ранее проектов. В то же время в компании отметили: «Наш офис останется открытым, чтобы мы могли поддержать наших коллег в России».

Еще одной компанией, сообщившей о приостановке работы с российскими клиентами, стала BCG. В России в ней числится около 400 сотрудников, они продолжат работать в компании. Они, как сообщается, смогут уехать из России, работать над внутренними проектами компании или же с клиентами из других стран.

Никто из «большой четверки» аудиторско-консалтинговых компаний (Deloitte, EY, KPMG и PwC) пока не анонсировал свой уход из России. В Deloitte сообщили, что обсуждают возможность присутствия в стране. FT, ссылаясь на источники, отмечает, что некоторые другие компании из «большой четверки» изучают вопрос ухода из России или отделения своих местных филиалов.