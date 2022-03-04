Три крупные консалтинговые компании прекратят работу в России

Консалтинговые компании Accenture, McKinsey и BCG решили приостановить деятельность в России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times.
Accenture анонсировала полное закрытие своего бизнеса в России и уход из страны. Компания намерена предоставить поддержку 2,3 тыс. российских сотрудников в виде компенсаций.
Несколько дней назад McKinsey и BCG сообщили о приостановке приема заказов от каких-либо правительственных учреждений из России. Теперь в McKinsey заявили, что собирается приостановить работу и с другими российскими клиентами после завершения начатых ранее проектов.
Еще одной компанией, сообщившей о приостановке работы с российскими клиентами, стала BCG. В России в ней числится около 400 сотрудников, они продолжат работать в компании. Они, как сообщается, смогут уехать из России, работать над внутренними проектами компании или же с клиентами из других стран.
Никто из «большой четверки» аудиторско-консалтинговых компаний (Deloitte, EY, KPMG и PwC) пока не анонсировал свой уход из России. В Deloitte сообщили, что обсуждают возможность присутствия в стране. FT, ссылаясь на источники, отмечает, что некоторые другие компании из «большой четверки» изучают вопрос ухода из России или отделения своих местных филиалов.
После того, как Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, западные страны начали вводить жесткие рестрикции. Многие компании начали сообщать о временном уходе с российского рынка. Свою деятельность в России и Белоруссии решила приостановить шведская компания ИКЕА. Кроме того, датский производитель игрушек Lego тоже приостановил поставки своей продукции в 81 магазин в России. В числе тех, кто приостановили некоторые операции в России, оказались и мировые производители легковых и грузовых автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen, Daimler Truck и Porsche.